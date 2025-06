Pessoas que agem como se fossem animais

A crise da identidade humana

Em uma coluna anterior, tratei do fenômeno dos bebês reborn como um sintoma do colapso emocional e espiritual da sociedade contemporânea. Hoje, gostaria de aprofundar esse diagnóstico à luz de um outro fenômeno crescente: os chamados Therians — pessoas que afirmam sentir uma conexão existencial com animais e, mais do que isso, se identificam como tais. Em redes sociais, não é incomum ver indivíduos usando máscaras de cachorros, latindo, uivando ou mesmo andando de quatro com um rabo preso à calça, buscando, segundo dizem, fidelidade ao animal com o qual se identificam. O absurdo, que à primeira vista pode parecer apenas excêntrico, revela uma crise profunda. Trata-se de pessoas reais dizendo ser gatos, vacas, lobos ou qualquer outra criatura, abandonando sua identidade humana e abraçando uma "realidade" alternativa. O mais impressionante não é apenas o comportamento isolado, mas o fato de essa disfunção ser acolhida, promovida e até romantizada por setores da cultura digital.

Um caso emblemático é o do britânico Thomas Thwaites, que, aos 34 anos, declarou-se cansado de ser humano e decidiu viver como cabra nos Alpes Suíços. Para isso, mandou fabricar próteses específicas para imitar o corpo do animal e buscou apoio psicológico para "desconectar-se" de sua condição humana. Thomas desejava experimentar a alegria que via em seu cachorro de estimação — como se a felicidade estivesse ligada à negação de sua própria natureza racional e espiritual.