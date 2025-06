Em junho, ABDA sedia Brasileiro Infantil e final da Liga Sesi

Organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno contará com 684 nadadores, representando 127 clubes de 22 Estados e o Distrito Federal. O Estado de São Paulo lidera em participação, com 47 clubes e 263 atletas. A ABDA, anfitriã do evento, será representada por 26 atletas. Em 2023, a ABDA também sediou o Brasileiro e conquistou o 4º lugar geral - melhor resultado da história da entidade em um campeonato nacional de natação.

As provas serão disputadas na piscina de 50 metros da Arena ABDA, localizada na rua Fábio Geraldo, 2-12, Jardim Terra Branca, com entrada gratuita ao público e área de alimentação. A competição ocorre em dois turnos: pela manhã, acontecem as eliminatórias a partir das 8h30, e, à tarde, a partir das 17h, as finais. A Cerimônia de Abertura do evento será na terça-feira (10/6), às 16h30.

As provas seguem um formato simples: pela manhã, acontecem as eliminatórias, e os oito melhores tempos de cada prova avançam para a final A, disputada à tarde, sempre a partir das 17h, valendo medalhas. Os nadadores que ficarem entre o 9º e o 16º lugares participam da final B, que serve apenas para classificação, sem premiação, mesmo que o tempo seja superior ao da final A.