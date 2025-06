Semel define o início do Campeonato Amador de 2025

Os campeonatos ocorrem em dias alternados neste ano. Em um domingo serão realizados jogos da Copa Semel, e no domingo seguinte, os da Liga Bauruense. Essa alternância atende à exigência do MP para que não haja partidas das duas competições no mesmo dia.

A edição atual se desenvolve em condições diferentes das habituais em função da demora nas reformas dos campos distritais. Para atender às recomendações do Ministério Público (MP) quanto à realização das competições, foi necessário ajustar o calendário e readaptar os campeonatos. Entre as exigências do MP estão a proibição de dois campeonatos diferentes simultaneamente, a obrigatoriedade de ambulância nos estádios nos dias de jogos e a instalação de alambrados para separar as torcidas adversárias.

A temporada do futebol amador bauruense já tem data para começar em suas divisões de elite. Tanto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) quanto a Liga Bauruense definiram os inícios de seus respectivos campeonatos após uma tentativa frustrada de unificar as duas competições por discordância sobre o regulamento.

Neste ano, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promove a 13ª edição da Copa Semel, com início previsto para o dia 6 de julho. Segundo o secretário de Esportes, Roger Barude, a ideia é um campeonato mais forte e diferenciado em relação às edições anteriores.

Nesta temporada, a Copa contará com 16 equipes — seis a mais que na edição passada. O time da Vila Independência defende o título. Participam ainda Oriente, Beija-Flor, Comercial, Parquinho, Geisel, Redentor, Complexo Mary Dota, 100% Gasparini, Luziana e Boca Juniors. Outras cinco equipes migraram da Liga Bauruense para disputar a Copa Semel: Ouro Verde (atual campeão da Liga), Unidos do Tangarás, Mulekadinha da Baixada, Unidos do Fortunato e Jardim Prudência.

Os times serão divididos em dois grupos com oito equipes cada. As oito melhores campanhas no geral avançam para a fase seguinte. Nas quartas, o time de melhor campanha enfrenta o oitavo colocado, o segundo encara o sétimo, e assim sucessivamente. Todos os confrontos serão em jogo único. As quatro equipes vencedoras avançam para a semifinal, também decididas em partida única, as semis seguem os mesmos moldes 1° x 4, 2° x 3°. As duas equipes vencedoras fazem a finalíssima decidindo o título da temporada de 2025. A competição tem previsão de término para o final de novembro.