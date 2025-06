Indígena Pataxó reafirma luta pela justiça ambiental

Indígena, a professora doutora da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop/MG) Raquel Pataxó reafirmou a luta pela justiça ambiental em Bauru, onde fez palestra a convite da diretoria da Seccional Bauru do Conselho Regional do Serviço Social.

O encontro, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção (Sintracom), realizado na manhã do último dia 30, reuniu 30 assistentes sociais para refletir e viabilizar ações em defesa das causas indígenas, informa a diretora do conselho, Vanessa Ramos. Na oportunidade, a discussão foi balizada pelo tema "Serviço Social na Luta pela Justiça Ambiental para a Diversidade de Povos e Biomas".

Raquel Pataxó, 38 anos, cresceu no território indígena Barra Velha, na Bahia, mas vive e trabalha atualmente como assistente social em Mariana, Minas Gerais. A professora universitária revela que quando passou a morar no município mineiro, há 10 anos, presenciou o maior desastre ambiental da história do Brasil - o rompimento da Barragem de Fundão, que pertencia à Samarco Mineração, uma joint venture das gigantes Vale e BHP Billiton. A tragédia-crime ocorreu em 5 de novembro de 2015, quando a barragem que armazenava rejeitos de minério de ferro, se rompeu matando 19 pessoas, toneladas de peixes por asfixia e fez secar um dos entes ancestrais do povo Konak, presente no local, o Rio Doce, chamado pelos indígenas de Watu. Ações judiciais sobre o caso seguem em andamento até os dias de hoje.