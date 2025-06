Professores fazem petição por menos horas e mais valor aula

Professores ligados ao Centro do Professorado Paulista (CPP) de Bauru estão assinando uma petição online com objetivo de reduzir a carga horária de trabalho e valorizar a hora-aula da categoria. A proposta, idealizada pela diretoria em São Paulo e em divulgação por todas as 90 unidades regionais da entidade, será enviada a Brasília. A reivindicação conta com mais de 100 mil acessos no site (veja QR Code), informa a diretora do CPP de Bauru, Neuza Sampaio.

Atualmente, a carga horária semanal é de 40h com remuneração de R$ 4.867,77, conforme prevê a lei que regulamenta o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica (número 11.738 de 2008). Se a mudança for implementada, a jornada será reduzida para 30h sem alteração do salário. Assim, valorizaria a hora-aula do docente dos atuais R$ 24,33 para R$ 32,45, explica Neuza Sampaio.

Entre as justificativas do abaixo-assinado estão o equilíbrio mais saudável entre a vida pessoal e a profissional, melhoria na saúde mental e redução dos casos de estresse e sintomas de Burnout entre os docentes, acrescenta a diretora local.