Dor de cabeça: quando o sintoma pode ser sinal de algo grave

As cefaleias podem ser classificadas em dois grandes grupos: primárias e secundárias. As primárias não têm uma causa estrutural identificável e incluem tipos como a migrânea (ou enxaqueca), que é mais comum em mulheres, e as tensionais. Já as secundárias estão associadas a outras doenças, como tumores cerebrais, aneurismas, meningites, entre outras.

Pascuzzi alerta que alguns sinais podem indicar que a dor de cabeça não é apenas um incômodo passageiro e merece avaliação médica imediata. "Merecem atenção as cefaleias que iniciam após os 50 anos, além daquelas de início súbito, com características progressivas na intensidade, frequência e duração; de início recente em pacientes com neoplasias ou HIV, em doenças sistêmicas (febre, rigidez de nuca etc.), com sinais neurológicos focais e associada a edema de papila", cita o médico da Hapvida.

"Quando a cefaleia é progressiva quanto à intensidade, frequência e duração ou vem acompanhada de sinais neurológicos focais, deve-se investigar com mais atenção", destaca o neurologista. Em casos como esses, exames de imagem e avaliação neurológica são indicados para identificar possíveis causas subjacentes.

O diagnóstico é clínico na maioria dos casos. "Mais de 90% do diagnóstico se faz com uma boa anamnese e exame clínico. Os exames complementares são realizados conforme a necessidade", afirma Pascuzzi. O tratamento deve ser direcionado por um especialista de forma individualizada, conforme a doença de base. O neurologista ressalta ainda que o uso incorreto e repetitivo de analgésicos pode trazer riscos sérios à saúde.