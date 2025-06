Alinhadores: o protagonismo é do paciente

O aparecimento dos alinhadores ou aparelhos ortodônticos móveis invisíveis ou transparentes, modificou o perfil da ortodontia. Pessoas que nunca pensaram em usar aparelhos, passaram a fazê-lo. Virou uma febre o seu uso, mas nem sempre funcionava, demorava muito, além dos casos em que funcionava muito bem. Mas porque isto acontecia, me perguntavam!

Para os osteoclastos começarem a reabsorver o osso no ligamento periodontal e mudar o dente de lugar, eles precisam ser mobilizados ou atraídos para o local. Isto ocorre por mediadores liberados quando as células são deformadas pelas forças ou pela redução de oxigênio na compressão dos vasos. Esta mobilização demora 10-12 horas e os pacientes nem sempre usam o aparelho de forma contínua. A cada 30 minutos de suspensão, os tecidos terão em que começar tudo de novo. Osteoclastos normalmente não moram no ligamento periodontal.

REFLEXÃO FINAL

Para funcionar bem, os alinhadores precisam ser usados de forma contínua por parte do paciente, removendo-o apenas por pequenos períodos de tempo para higiene, alimentação ou outra atividade qualquer. O paciente é o protagonista principal do tratamento com alinhadores. Se ele não assumir este protagonismo, o tratamento tende a ser insuficiente e os resultados ficam comprometidos ou pífios. O paciente deve saber disto! Converse muito com ele! Esta é a explicação.