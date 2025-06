Quadras da alameda Octávio Pinheiro Brisolla ficarão interditadas

A Emdurb, por meio do Grupo de Operações de Trânsito, realizará no sábado (7) e domingo (8) intervenções viárias dos quarteirões 19 a 24 da alameda Dr Octávio Pinheiro Brisolla, para realização do 10º Arraiá Aéreo, que acontecerá no Aeródromo Municipal "João Ribeiro de Barros". Elas começam às 8h de sábado e seguem até as 22h do domingo.

O lado par (sentido Centro - Bairro) deste trecho será totalmente interditado, enquanto que o sentido contrário, lado ímpar (Bairro - Centro) também nos quarteirões 19 ao 24, terão inversão no sentido de circulação e proibição de estacionamento. Para tanto, a partir do quarteirão 24, lado ímpar, da alameda Dr Octávio Pinheiro Brisolla, o desvio será pelas ruas Ruy Mendes de Rosis e Henrique Savi.

O quarteirão 01, lado ímpar, da rua Alberto Segalla ficará interditado, com acesso apenas aos moradores do quarteirão. O quarteirão 01 da rua Dr Sérvio Túlio Carrijo Coube ficará interditado, com acesso apenas aos moradores do quarteirão.