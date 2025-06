Clubinho Boulevard ensina crianças sobre o meio ambiente

Com o objetivo de promover a educação ambiental e reforçar a importância da preservação dos recursos naturais, a Semana do Meio Ambiente, comemorada na primeira semana do mês de junho, busca incentivar a adoção de práticas sustentáveis. Para celebrar a data e conscientizar as crianças, neste sábado (7), o Boulevard Shopping realiza uma nova edição do "Clubinho Boulevard", com a temática "Mini Jardineiros".

Na oficina recreativa, realizada em parceria com a Turma Brinka e com a Semma, os pequenos poderão participar do plantio de uma mudinha, personalizar e decorar o vasinho da planta.

O "Clubinho Boulevard - Mini Jardineiros" será dividido em três turmas, com horários diferentes, sendo a turma 1, às 14h; a turma 2, às 15h; e a turma 3, às 16h. A atividade será realizada no Aonet Coworking, no piso L2, do Boulevard Shopping.