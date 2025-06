Maior evento da aviação do País, Arraiá Aéreo começa hoje às 12h

E a edição comemorativa de 10 anos chega com tudo: mais de 30 aeronaves civis e militares, mais de 30 atrações em terra, 30 shows musicais, além de 3 praças de alimentação, tecnologia, ciência, cultura, inclusão social e entrada solidária (confira a programação no encarte que circula no JC. Tudo isso reunido em dois dias que prometem emocionar o público de todas as idades. Serão três palcos temáticos com apresentações durante todo o fim de semana, apresentados pelos locutores da Top FM.

O céu de Bauru será o palco de um espetáculo neste fim de semana. Neste sábado (7) e domingo (8), o Aeródromo Municipal Comandante João Ribeiro de Barros recebe a 10ª edição do Arraiá Aéreo — Inspirando Gerações, considerado o maior evento aéreo civil do Brasil e um dos maiores da América Latina e que tem o apoio de mídia do Jornal da Cidade/JCNET.

Pela primeira vez, o Arraiá terá duas apresentações da Esquadrilha da Fumaça, no sábado e no domingo, sempre às 16h, e a estreia do imponente avião KC-390 da Embraer, uma aeronave de transporte militar e uso logístico.

Outro momento inédito e simbólico será o voo conjunto da réplica em tamanho real do 14-Bis com os A-29 Super Tucano da Esquadrilha, unindo história e modernidade em uma das cenas mais esperadas do evento. Essa será a primeira vez desde 2019 que a aeronave histórica volta a se apresentar em voo no Arraiá.

As acrobacias continuam com a Esquadrilha CEU (formada por ex-integrantes da FAB), e pilotos renomados como Gúnar Armin, Tike Bazaia, Felipe Mancacci, Cristiano Ambiel, Livio Teixeira e outros, voando com aeronaves como DR-107, Extra 300, Pitts S2B, Slick 360, entre outras.