Astropontes promove concurso fotográfico do Arraiá Aéreo

Os participantes poderão concorrer em apenas uma ou nas duas categorias: Atrações Aéreas – Fotografias que destacam as aeronaves em demonstração de voo e em exposição estática. Atrações e Reações – Registros espontâneos das emoções do público, com ênfase na interação entre gerações e na diversidade de expressões humanas.

A Fundação Astronauta Marcos Pontes (Astropontes) anuncia a abertura das inscrições para o Concurso Cultural Fotográfico do 10º Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações. O evento destinado a fotógrafos em geral ocorrerá neste final de semana, dias 7 e 8 de junho, em Bauru, e tem como objetivo fomentar a arte fotográfica e documentar as emoções e belezas do maior festival aéreo do Interior paulista, que será aberto neste sábado, às 12h, no Aeroclube.

Público-alvo: Fotógrafos amadores ou profissionais, com 18 anos ou mais, residentes no Brasil.

Restrições: Membros da organização, jurados e seus familiares estão impedidos de participar.

Formato das imagens: Arquivos digitais (5MB a 10MB).

Edições permitidas: ajustes de luz, contraste e recorte.

Não serão aceitas montagens, marcas d’água, ou imagens geradas por IA.

Processo de Inscrição

Período: de 3 a 25 de junho de 2025, exclusivamente pelo site oficial.

Procedimento: As inscrições ocorrem em duas etapas. Na primeira, o participante escolhe a categoria em que deseja participar, preenche seus dados cadastrais e concorda com as regras e condições de participação. Se o participante desejar concorrer nas duas categorias, duas fichas de inscrição devem ser preenchidas, uma para cada categoria. Após o dia 09 de junho, acontece a segunda etapa. O inscrito receberá um e-mail com link para envio das fotos para a categoria selecionada no momento de sua inscrição.

Limite: Cada participante pode inscrever até 3 fotografias por categoria.

Vencedores

Avaliação: As fotos serão julgadas por uma comissão especializada, considerando originalidade, qualidade técnica e impacto visual.

Certificado de Reconhecimento: As 10 melhores fotografias (5 por categoria) receberão um certificado autografado pelo Astronauta Marcos Pontes e pela comissão julgadora.

Exposição: As imagens vencedoras serão exibidas na próxima edição do Arraiá Aéreo e em espaços culturais parceiros.

Divulgação dos resultados: 23 de outubro de 2025 (Dia do Aviador), no site e redes sociais da Astropontes.