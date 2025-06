Noroeste e Botafogo empatam em jogo-treino nesta sexta-feira

O Noroeste empatou com o Botafogo em 1 a 1 no seu primeiro jogo-treino preparatório para a Copa Paulista Sicredi 2025, no final da tarde desta sexta-feira (6), no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.

Sob comando do técnico Ivan Canela, o Norusca abriu o placar no primeiro tempo, com o zagueiro Janderson. Ainda na primeira etapa, no primeiro dos dois pênaltis marcados pela arbitragem ribeirão-pretana, o goleiro Jeferson Romário defendeu. No segundo tempo, na segunda penalidade, o meia Tenner deixou tudo igual no final do duelo.

Estreia na Copa Paulista

O Noroeste tem sua estreia marcada para o dia 21 de junho, um sábado, às 19h, contra o Grêmio Prudente, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O Norusca está no Grupo 1, com Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Araçatuba.