A moda que ajuda você a ficar bem

Lendo a obra “Moda À Brasileira”, de autoria de Alice Ferraz, decidi compartilhar com vocês as inspirações que me encantaram no livro. Além disso, trouxe na coluna de hoje, de maneira resumida, como enxergo a moda e um pouco dessa minha grande paixão. A ideia é olhar a moda pelo avesso, ou seja, de dentro para fora, e não o contrário.

Afinal, a moda não precisa ser fútil. Ela pode ajudar em nosso aprimoramento, com detalhes que podem traduzir nossa personalidade. A moda pode nos trazer segurança, confiança, autoestima. A arte de se vestir pode, sim, ser muito interessante. Isso não é demais?!

Atraia o belo e o bem!

Enxergar a beleza em nós e no outro é o primeiro passo para atrair o belo, o limpo e o bem. Tratar-se com carinho, com mimo, com cuidado, com zelo gera beleza.

Apresentar-se bem cuidada para alguém que se ama é também dizer: “eu me amo, por isso você pode me amar também. Eu me amo, então sei o que é cuidar bem de mim e dos outros”.

A sua roupa fala por você!

O código da roupa é a imagem visual que você transmite nos primeiros dez segundos de um primeiro encontro, seja ele qual for. A roupa é o reflexo da sociedade, é uma representação de nossos interesses, desejos, gostos, modos, estilo de vida.

Através das roupas é possível perceber traços da personalidade de quem as está vestindo. Não se esqueça: uma pessoa bem vestida inspira confiança e segurança.