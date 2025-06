Venda de motos

Após ultrapassar as 650 mil motos vendidas em abril, o mercado alcançou um novo patamar ao emplacar 849.946 motocicletas no Brasil, segundo os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Comparando com o mesmo período de 2024, a alta é de 10,8% nas vendas, quando o Brasil registrou 767.079 emplacamentos. De acordo com a entidade, maio superou abril e já é o melhor número de vendas com mais de 190 mil unidades emplacadas. Apesar de um mercado feroz de novas motos a combustão, as vendas de modelos elétricos continuam sem força no Brasil. Nos primeiros cinco meses de 2025, foram emplacadas 4.803 unidades eletrificadas, que representam menos de 0,5% do mercado total. Mesmo assim, o mercado deste tipo de moto cresceu 73% em um ano, quando passou de 2.775 unidades emplacadas em 2024 para 4.803 modelos vendidos até maio de 2025.

Emprego industrial recuou

O emprego industrial recuou 0,4% em abril, a primeira vez em 18 meses. Da mesma forma, o indicador de capacidade instalada do setor, ou seja, o nível de uso do parque fabril, também apresentou queda no mês retrasado. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que realizou pesquisa em 12 estados que respondem por 94% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial. Houve ainda queda de 0,6 ponto percentual no uso do parque fabril, para 77,9%, também é mais um fator que indica a desaceleração da indústria. Outro indicador da indústria, as horas trabalhadas na produção, também apresentou queda no mês de abril, quando houve pequena retração de 0,3%. O faturamento real da Indústria de transformação, por sua vez, caiu 0,8% na passagem de março para abril de 2025. É a segunda queda consecutiva. Por outro lado, a massa salarial real e o rendimento médio real do trabalhador da Indústria de transformação aumentaram em abril de forma significativa, "mas apenas recompõem parcialmente as quedas de meses anteriores", diz a CNI.

Novas funcionalidades do PIX

O Banco Central lançou recentemente o Pix Automático, que permite agendar e realizar pagamentos recorrentes automaticamente, como contas de luz, mensalidades escolares e assinaturas de serviços. Além disso, outras funcionalidades do Pix, como o Pix Parcelado, estão sendo preparadas para expandir as opções de pagamento. Pix Automático: pagamentos recorrentes: permite definir e agendar pagamentos automáticos para contas e serviços recorrentes, evitando esquecimentos e atrasos. Agendamento: o usuário pode definir datas, valores e regras para os pagamentos automáticos. Facilidade: simplifica a gestão financeira, automatizando pagamentos e reduzindo a necessidade de lembretes.