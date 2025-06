Famesp abre novos processos seletivos para Bauru e Botucatu

Para a cidade de Bauru, há 20 editais de processos seletivos com vagas destinadas a profissionais com diversos níveis de escolaridade, abrangendo áreas técnicas, administrativas, de enfermagem e serviços gerais. Os profissionais contratados poderão atuar em diferentes unidades, conforme descrito nos editais.

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) anuncia a abertura de novos processos seletivos com vagas em diversas áreas da saúde e apoio administrativo. As oportunidades são para atuação nas unidades estaduais de saúde sob gestão da Famesp localizadas nas cidades de Bauru e Botucatu, com prazos específicos de inscrição para cada localidade.

Na cidade de Botucatu, há dois editais de processos seletivos em caráter emergencial para contratação por tempo determinado, visando suprir a necessidade imediata em áreas específicas. As inscrições vão de 09 a 11 de junho de 2025, exclusivamente pelo site: www.famesp.org.br. Os cargos disponíveis são para Biomédico – Imagem e Assistente Social.

Além disso, a partir do dia 8 de junho, estarão abertas as inscrições para outros nove editais, com vagas para Analista de Sistemas (inteligência artificial), Técnico de Nível Superior em Pesquisa, Bioinformata, Nutricionista, Médico Psiquiatra (Centro de Saúde Escola), Biólogo ou Biomédico (Hemocentro), Biólogo (Macroscopista), Engenheiro Mecânico e Médico (Oncologia Pediátrica). Os selecionados prestarão serviços no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e demais unidades administradas pela Famesp ou com as quais mantenha convênio na cidade de Botucatu. O prazo para se inscrever é até o dia 17 de junho, exclusivamente pelo site da Fundação.

