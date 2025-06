Noroeste une esposas no plano de nutrição esportiva dos atletas

A equipe multidisciplinar do Noroeste promoveu uma integração entre atletas e, pela primeira vez, incluiu também as esposas dos jogadores no planejamento de nutrição esportiva do time, durante a pré-temporada da Copa Paulista Sicredi 2025. O trabalho foi realizado pelas nutricionistas da comissão técnica, Carol Bernardino e Geovanna Cavalieri, em parceria com a Nutrisaúde, representada nesta atividade por Daniele Nogueira, gestora técnica em nutrição.

Segundo Carol Bernardino, mestre e especialista em bioquímica da nutrição e multidisciplinaridade do esporte e exercício físico pela Unesp Botucatu, a atuação da equipe multidisciplinar permite ao Norusca integrar todas as vertentes essenciais para alcançar o máximo desempenho dos atletas.

“Buscamos juntos o melhor rendimento e a prevenção de lesões. Pensando nisso, promovemos aqui no Noroeste, em parceria com a Nutrisaúde, um café com a participação das esposas dos jogadores, no qual explicamos conceitos básicos de nutrição, orientações para o pré-treino e a importância da hidratação. Assim, elas podem nos ajudar de forma mais carinhosa e afetiva na busca pela melhor performance dos atletas, porque uma partida vitoriosa começa dentro de casa”, destacou Carol Bernardino, que atua no Noroeste há sete anos, desde quando o clube ainda disputava a Série A3 do Campeonato Paulista.