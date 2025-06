Rua que liga bairros em Bauru soma mais um acidente com vítima 

Sozinho no veículo, o motorista de um Volkswagen Gol cinza ficou ferido e parcialmente preso às ferragens após colidir com um poste na rua dos Sapateiros, via que liga o Núcleo Gasparini ao bairro Pousada da Esperança, em Bauru, na manhã desta sexta-feira (6).

O condutor, que por razões a serem apuradas teria perdido o controle da direção do automóvel, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro Central.

Morte

Neste mesmo trecho da rua dos Sapateiros, no último dia 17 de maio, Gustavo Servati dos Santos, de 28 anos, morreu em um acidente envolvendo a moto que conduzia, outra motocicleta e um Chevrolet Classic. A colisão ocorreu por volta das 11h30 de um sábado. Os outros envolvidos ficaram feridos.