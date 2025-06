Mulher fica ferida após acidente entre moto e ônibus no Centro

Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo a moto que ela conduzia e um ônibus do transporte coletivo municipal de Bauru, na manhã desta sexta-feira (6), no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Saint Martin, no Centro.

Segundo apuração preliminar da reportagem, a colisão assustou motoristas que passavam pelo local, especialmente porque a moto ficou presa sob a parte frontal do coletivo. A situação atraiu a atenção de diversos pedestres, que se aglomeraram antes da chegada do Samu.

A motociclista foi encaminhada por uma ambulância ao Pronto-Socorro Central.