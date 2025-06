Muro de cemitério de Bauru desaba durante a chuva desta quinta

Uma parte considerável do muro do Cemitério da Saudade, em Bauru, não suportou a chuva e o vento que ocorreram na noite desta quinta-feira (5) e desabou. Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), choveu no município o equivalente a 4,1 milímetros. Já a velocidade do vento não foi medida porque os sensores que captam vento, umidade e radiação solar estão quebrados há meses, conforme o JC/JCNET noticiou.

Equipes da Emdurb, responsáveis pela manutenção do cemitério, estão trabalhando nos reparos com o uso de uma minicarregadeira Bobcat. O muro, que fica de frente para a quadra 19 da avenida Rodrigues Alves, ao lado do Velório Municipal, deve ser reerguido completamente nos próximos dias. O Cemitério da Saudade foi inaugurado na década de 1910, e os muros foram construídos ainda no início do século passado.