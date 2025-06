Sesi Vôlei Bauru anuncia renovação com Roslandy Acosta

A chegada no Sesi Vôlei Bauru marcou também o retorno de Acosta ao Brasil. A jogadora da equipe bauruense fez sua primeira passagem pelo país na temporada 2019/20, então pelo Minas Tênis Clube. A relação com o elenco nessa sua primeira temporada de Sesi Vôlei Bauru foi um dos destaques para a ponteira:

Na última temporada, sua primeira em Bauru, Acosta anotou 306 pontos, ficando atrás apenas de Bruna Moraes na liga nacional. Em bloqueios, a ponteira venezuelana fez a terceira maior marca do time bauruense, com 36 pontos no fundamento.

A segunda maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru continuará na equipe. A equipe bauruense renovou com Roslandy Acosta para a temporada 2025/26. A ponteira venezuelana foi um dos destaques da equipe na campanha finalista da Superliga.

“Retornar ao Brasil foi uma benção muito grande. Consegui me recuperar fisica e mentalmente porque graças a Deus estive com pessoas que me ajudaram a conseguir tudo isso e assim consegui dar meu melhor todos os dias e poder ajudar o time. O Sesi me acolheu de uma maneira linda, me deu a oportunidade de voltar e eu aproveitei e me dediquei de todo coração.

Sou muito grata por toda a experiência linda que tivemos na temporada.”

Na próxima temporada, o Sesi Vôlei Bauru disputará cinco competições (Paulista, Supercopa do Brasil, Sul-Americano, Superliga e Copa Brasil) e o calendário será um dos principais desafios do vice-campeão brasileiro. Ainda assim, Acosta tem boas expectativas para o grupo bauruense:

“Minha expectativa para essa temporada, que sabemos que temos outras competições, é continuar trabalhando forte e desfrutar o processo. Todos queremos ganhar, treinamos também para isso, mas uma das coisas realmente importantes para mim é cada dia dar meu melhor e desfrutar de tudo o que está por vir nessa temporada”, destacou a atleta do Sesi Vôlei Bauru.

Indo para seu segundo ano jogando em Bauru, a ponteira disse já se sentir em casa no time bauruense, e realçou a preparação disponível na equipe como um dos motivos para seguir: