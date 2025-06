Du Mauad chega à 400ª coluna no Jornal da Cidade de Bauru

A primeira coluna foi publicada em 9 de julho de 2021. Desde então, Mauad mantém o compromisso de duas colunas semanais: às sextas-feiras na edição impressa e às segundas no portal JCNet. "Comecei na pandemia, com um canal no YouTube, fazendo entrevistas sobre esportes. Depois veio o convite para apresentar um programa na TV Fib, e, em seguida, surgiu a chance de escrever no jornal", contou.

Desde então, a coluna se consolidou como espaço para análises sobre futebol, basquete, vôlei, beisebol e até hóquei no gelo. "Escrevi sobre esportes que nunca imaginei", disse.

A cobertura do esporte local, porém, é o ponto alto de seu trabalho. "Bauru é hoje a única cidade do interior com quatro times na elite: Noroeste, Bauru Basket e os times masculino e feminino do Sesi. Isso é motivo de muito orgulho", afirmou.

Entre as coberturas mais marcantes, destacou o acesso do Noroeste à Série A2 do Campeonato Paulista, em abril de 2022, batizado por ele como "Milagre do Alfredão". Naquela tarde, o estádio Alfredo de Castilho foi palco de uma das maiores emoções da história recente do clube. "Nunca vi tanta gente chorando no estádio. Era pai com filho, avô com neto, irmão com irmão, todo mundo abraçado, chorando de alegria", relembrou.