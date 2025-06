Du Mauad: semifinais “dos sonhos” em Roland Gaaros!

Da possibilidade do 1º título de Grand Slam até a façanha do 25º...

Hoje acontecem as semifinais em Roland Garros. O Grand Slam mais aguardado da temporada chega à reta final com 4 tenistas buscando o mesmo sonho com sentimentos diferentes. Enquanto o jovem italiano Lorenzo Musetti busca o seu primeiro título entre os torneios mais importantes do tênis, seu compatriota Jannik Sinner quer sentir o gosto pela quarta vez. Já o espanhol Carlos Alcaraz (que a maioria coloca como favorito) não quer deixar escapar a chance de levantar pela 5ª vez o troféu de um Major. Mas não duvidem do maior de todos eles. Novak Djokovic chega a sua impressionante 15ª semifinal consecutiva em Roland Garros. Se Djoko levantar a ‘Coupe des Mousquetaires’, esta será sua 25ª conquista de Grand Slam. Um assombro. Pelas campanhas desde o início da temporada, pouquíssimos apostavam no sérvio. Serão duas partidas que ficarão na história. Talvez com o favoritismo de Alcaraz e Sinner pra disputarem a grande final. Mas não duvidem de quem quer sentir a emoção da conquista do 1º Grand Slam e muito menos do GOAT...

Carlos Alcaraz é favorito contra Lorenzo Musetti...