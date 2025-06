1º setor de transplante de medula óssea chega a Bauru pela Unimed

Por enquanto, o TMO passa por protocolos antes de ser ativado em definitivo. Já as atividades no setor expandido devem começar na próxima segunda-feira (9), destaca a assessoria de comunicação do hospital. O serviço busca atender a doenças hematológicas graves, como leucemias, linfomas e imunodeficiências.

"Este tratamento exige ao paciente estar próximo do hospital onde realiza as consultas. Com o TMO em Bauru, não será mais preciso enfrentar longas filas de espera nem ficar meses fora de casa", destaca a médica.

Com ambientes mais amplos e acolhedores, o setor passa a oferecer salas de infusão para curta e longa permanência, além de um espaço exclusivo voltado ao atendimento da oncologia pediátrica — o que inclui humanização e corpo clínico especializado para cuidar das crianças em tratamento.

A expansão da estrutura oncológica, destaca o diretor superintendente do hospital, Roberson Moron, se deve ao crescimento da demanda ao longo dos anos. Segundo ele, os primeiros procedimentos a serem realizados serão autólogos, ou seja, quando as células-tronco são coletadas do próprio paciente. A longo prazo também deverá atender transplantes com células de doadores compatíveis.