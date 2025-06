Rumos Socialistas

Na última segunda (2), ocorreu o primeiro debate para as eleições à presidência nacional do Partido dos Trabalhadores - PT, que será realizada no início de Julho.

O Processo de Eleição Direta - PED do PT busca a renovação das suas direções municipais, estaduais e a nacional, através do voto direto dos seus filiados e filiadas.

Nas intervenções dos candidatos, notou-se a preocupação com a participação da base da militância nas instâncias de decisões do partido, a formação de novos quadros e os desafios do governo Lula, para que este seja fiel aos princípios e as diretrizes adotadas historicamente pelo PT, em defesa da classe trabalhadora, combatendo e superando as diversas formas de manifestação da barbárie capitalista.