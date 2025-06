Brasil não empolga, cria pouco e empata na estreia de Ancelotti

A seleção brasileira ficou no 0 a 0 com o Equador na estreia do técnico Carlo Ancelotti, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa 2026, na noite desta quinta-feira (5).

O jogo em Guayaquil mostrou um Brasil com uma proposta diferente no posicionamento do meio-campo, mas também deixou claro que o italiano terá trabalho para reorganizar ofensivamente e dar mais ferramentas no ataque.

Como atenuante está o fato de Ancelotti ter feito só dois treinos com o grupo completo desde que a seleção se apresentou, em São Paulo.