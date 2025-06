Ônibus Corujão volta a operar em Bauru em caráter experimental

Suspensa desde 2020 por conta da pandemia de Covid-19, uma linha noturna do transporte coletivo de Bauru - conhecida como “Corujão” - voltou a operar na última terça-feira (3), em caráter experimental. A medida atende a uma demanda de trabalhadores, empresários e comerciantes que atuam no período noturno.

O vereador Miltinho Sardin pediu a reativação do Corujão. "Após receber informações de alguns trabalhadores e empresários da noite sobre a possível volta dessa linha noturna, comecei a usar a palavra na tribuna da Câmara comentando sobre a possível volta desse benefício para os trabalhadores da noite, ora extinto na pandemia. Após isso, agendei uma reunião em meu Gabinete com Emdurb (Victor e Henrique ) e o Luis, da empresa Grande Bauru. Em seguida, foi viabilizada a volta. Foram várias as cobranças", afirma Sardin.

Após análise conjunta entre a Emdurb e as empresas de ônibus, foi identificada a possibilidade de retomada. Inicialmente, dois veículos farão o trajeto partindo do quarteirão 35, lado ímpar, da avenida Nações Unidas. As saídas ocorrerão à 1h e às 2h da manhã.