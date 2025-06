Sem vagas em hospital, crianças com bronquiolite lotam UPAs

Sem vagas nos hospitais de Bauru sob a gestão do Estado, muitas crianças com bronquiolite aguardavam, nas unidades de pronto atendimento (UPAs), a liberação de um leito hospitalar, durante a noite desta terça-feira (3). A situação levou o vereador Junior Rodrigues (PSD) a publicar um vídeo nas redes sociais cobrando a Secretaria do Estado da Saúde. De acordo com o parlamentar, por conta da lotação das UPAs, o atendimento e o isolamento das crianças com a doença não eram o adequado.



“Cadê as vagas de internação para Bauru? Estou agora percorrendo as UPAs: são quase 21h40. Quase 70 pessoas aguardando vaga de internação. Entre elas, há idosos e crianças com os pulmões inflamados, bronquiolite. É perigoso!”, declarou.



Ainda segundo o parlamentar, médicos e enfermeiros — servidores municipais que atuam nas UPAs — fazem o possível diante da alta demanda. Frente ao contexto, ele procurou o prefeito em exercício, Orlando Costa Dias (PSC), que é médico, e o secretário municipal de Saúde, Marcio Cidade Gomes, para tratar da questão. A expectativa é que os três participem de uma reunião no Departamento Regional de Saúde 6 (DRS-6), que representa o Estado junto à gestão dos hospitais estaduais.



Na oportunidade, Junior Rodrigues ainda apresentará outro problema: a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross), órgão do Estado que identifica vagas de internação aos pacientes que aguardam na fila, tem transferido pacientes de Bauru para outras cidades enquanto encaminha para o município pessoas da região.



“Não há organização por parte do DRS. Precisamos que os moradores de Bauru sejam tratados aqui. Precisamos da liberação dessas vagas. Já fizemos o pedido, por meio da Comissão de Saúde da Câmara, para reforçar o número de médicos nos hospitais”, destacou o vereador.



Ele acrescentou que está acionando a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e que pretende recorrer ao Ministério Público (MP), caso o problema não seja resolvido brevemente. A reportagem acionou a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e aguarda posicionamento.