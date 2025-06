Bauru registra a 10ª morte por dengue; mais três são investigadas

Bauru confirmou, nesta quarta-feira (4), a 10ª morte provocada pela dengue. Outros três casos estão sob investigação. Além do óbito, mais 492 novos casos da doença foram notificados à Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, no período de 27 de maio deste ano a 03 de junho. Desta forma, Bauru totaliza em 2025, até o momento, 12.842 casos autóctones de dengue, 1.151 casos suspeitos, dez óbitos confirmados.

O último confirmado é de uma mulher de 83 anos, com início dos sintomas em 06 de maio, sendo que a morte foi registrada no dia 14. A paciente tinha doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica e cardiopatia, informa a assessoria de imprensa da Prefeitura. De acordo com o órgão, a Secretaria de Saúde lamenta e se solidariza com os familiares e amigos da vítima.

A pasta mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com vistorias nos imóveis, e realizou dois mutirões de recolhimento de materiais insensíveis nas regiões do Pousada da Esperança e do Núcleo Gasparini. A população deve colaborar com a eliminação dos criadouros, descartando corretamente qualquer recipiente que possa acumular água, verificando os ralos, calhas e caixas d'água, e manter os quintais, calçadas e terrenos limpos.