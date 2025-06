Wendell Maksinczuk reforça a meta do Noroeste na Copa Paulista

O Noroeste anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do goleiro Wendell Maksinczuk, de 33 anos e 2,06 m de altura, para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. Natural da capital São Paulo, o jogador completa o trio de guarda metas do Norusca na competição, ao lado de Jeferson Romário e Henrique Fernandes.

Wendell Maksinczuk Ortega disputou a Série A3 do Campeonato Paulista no começo deste ano, sob o comando do técnico Ivan Canela, atualmente treinador do Alvirrubro. Em 2024, o goleiro defendeu o Real Brasília no Campeonato Brasiliense, na Copa do Brasil, na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa Verde. O atleta também já atuou pelo Goiatuba e Atlético Goianiense.

“O torcedor do Noroeste pode ter certeza de que dedicação da minha parte não vai faltar. Sou um jogador muito comprometido. Aqui, fui bem recebido pelos meus companheiros e todos estão trabalhando muito. Estou feliz de estar aqui”, comentou o novo reforço confirmado pelo Alvirrubro.