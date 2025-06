Cria da base do Sesi-SP, Giovanna renova com o Sesi Vôlei Bauru

Seguindo na renovação do elenco vice-campeão da Superliga em 2024/25, o Sesi Vôlei Bauru renovou com Giovanna para a próxima temporada. A ponteira é uma das atletas com mais tempo de casa, chegando no projeto de vôlei do Sesi-SP em 2016, ainda no Sub-15.

Na última temporada, Giovanna fez seu último ano nas categorias de base, sendo campeã invicta do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21 e vice-campeã estadual. Pela equipe adulta, fez sua estreia oficial no Paulista 2024 e, na liga nacional, fez seu primeiro ponto na Superliga na partida contra o Brasília Vôlei.

Com quase dez anos de Sesi-SP, a jovem ponteira refletiu sobre sua longa relação com o time, agora coroada com a promoção para o Sesi Vôlei Bauru: