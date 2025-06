Sesi Bauru anuncia Pedro Marcon, ponteiro da base do Sesi-SP

Jogando pelo time de Goiás e estreando na elite do vôlei nacional, Pedro teve a chance de angariar experiência contra os principais times do país e já causou impacto, marcando 79 pontos em nove jogos disputados. Sua melhor marca foram os 11 pontos contra o Sada Cruzeiro e contra o Vôlei Renata, as duas equipes finalistas da Superliga.

Na última temporada, sua última nas categorias de base, Pedro foi às finais do Paulista Sub-21 e do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21, sendo vice-campeão nas duas competições. Após isso, teve uma passagem pelo Neurologia Ativa, durante o returno da Superliga.

O Sesi Bauru confirmou a permanência de mais um dos talentos de suas categorias de base. Pedro Marcon, ponteiro de 21 anos, seguirá agora com o time adulto do Sesi Bauru após três anos de formação na equipe.

Agora, chegando no time principal do Sesi Bauru, Pedro destaca sua relação com o projeto de vôlei do Sesi-SP e a importância de um dos pilares do Sesi Esporte, a Pedagogia do Exemplo:

“Minha relação com o projeto do vôlei do Sesi-SP é muito forte, pois estou há 3 anos e meio no Sesi-SP, onde me desenvolvi bastante e consegui inspirar jovens do Sesi Esporte quando participei de aulas junto com eles para poder mostrar um pouco como é a vida de um atleta... O que me motivou seguir na equipe é o Sesi-SP ser um exemplo de instituição, a qual forma diversos jogadores e inspira os jovens com o projeto Sesi Esporte, além de proporcionar todo o suporte e estrutura para o atleta conseguir desempenhar seu máximo.”, disse o ponteiro.

Para a próxima temporada, o jovem atleta do Sesi Bauru destaca o potencial do elenco. “As expectativas são muito boas, temos um elenco muito promissor que com certeza vai evoluir muito e trazer ótimos resultados.”, falou Pedro.