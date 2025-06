ABDA no pódio: Associação fatura dois bronzes em Belém

Com os resultados em Belém, a ABDA reafirma seu protagonismo no polo aquático nacional e segue investindo na formação de atletas de alto nível, tanto no Brasil quanto no exterior.

Desde 2020, a ABDA tem figurado no pódio do Brasil Open. Em 2024, a ABDA conquistou medalha de bronze no feminino. Em 2023, foi vice-campeã masculino e feminino. Em 2022, o time feminino foi vice-campeão e o masculino ficou com o bronze. O time feminino conquistou o terceiro lugar em 2021 e o vice-campeonato em 2020.