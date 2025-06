Pré-inscrição do Curso de Férias do Zoo será aberta na quinta

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma), promove em julho o tradicional Curso de Férias do Zoológico de Bauru, com o tema ‘Era uma vez… a vida na Terra: uma jornada pela evolução’. As atividades serão realizadas de 8 a 26 de julho, e a pré-inscrição online terá início nesta quinta-feira (5), no site do Zoo, em www.zoobauru.com.br .

Os pais e responsáveis interessados devem realizar uma pré-inscrição da criança no formulário online, cujo link está disponível em www.zoobauru.com.br, sendo válido das 6h desta quinta-feira até às 16h desta sexta-feira (6).

O sorteio das vagas será no dia 12 de junho, às 8h. O vídeo com a gravação do sorteio será enviado por e-mail para todos os inscritos. Os responsáveis pelo preenchimento do formulário receberão por e-mail a lista dos inscritos com os respectivos números para participar, bem como o vídeo do sorteio. Serão contempladas 40 crianças por faixa etária, sendo 20 meninos e 20 meninas.

A inscrição deverá ser feita nos dias 16 e 17 de junho. Os responsáveis pelos sorteados deverão comparecer presencialmente no Centro de Educação Ambiental do Zoológico Municipal de Bauru, das 8h às 16h, com o RG da criança sorteada e comprovante de residência.