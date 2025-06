“Apae é Nossa” começa prestigiada e anuncia Feira da Bondade 2025

A presidente também revelou que a gestão atual custeia, com recursos próprios, uma perícia financeira independente para apurar as movimentações entre janeiro de 2022 a agosto de 2024. Até o momento, nove sessões de sindicância foram realizadas. Os procedimentos internos, acrescenta, seguem diretrizes rigorosas de controle financeiro, tanto em relação ao teste do pezinho quanto ao estoque, com emissão fiscal de todas as entradas e saídas. "Temos orgulho das nossas residências inclusivas de serviços que incentivam a autonomia e a convivência familiar pois nossa trajetória é construída com coragem e competência", concluiu.

A Concilig patrocinou camisetas com a logomarca da campanha. As peças serão vendidas para ajudar na arrecadação. Paulo Rodrigues Vieira, procurador da Federação das Apaes do Estado, esteve presente. Os jornalistas João Jabbour e Reinaldo Cafeo fizeram sugestões sobre campanha na mídia e auditorias.