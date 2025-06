Caminhão com carga viva de frangos tomba em rodovia de Bauru

Um caminhão de grande porte, que transportava carga viva de frangos, tombou na madrugada desta terça-feira (3) e interditou meia faixa da pista de rolamento, no quilômetro 357 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), que liga Bauru a Arealva. O acidente ocorreu na região do trevo do Aeroporto Moussa Nakhl Tobias, na divisa dos municípios.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, nenhum outro veículo se envolveu no acidente, cujas causas ainda serão apuradas. Uma equipe de guincho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) retirou o caminhão do local, durante a manhã.

Ainda de acordo com a PM, o condutor não se feriu. O prejuízo ficou por conta do veículo danificado e da morte de parte das aves transportadas de Cerquilho para Arealva.