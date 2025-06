Sesi Vôlei Bauru anuncia Talia Costa como primeira contratação

O Sesi Vôlei Bauru confirma seu primeiro reforço do elenco para a temporada 2025/26 do vôlei nacional. A ponteira Talia, ex-EC Pinheiros, chega para o elenco vice-campeão nacional após ser uma das maiores pontuadoras da Superliga.

Na última temporada, Talia Costa participou do Paulista e da Superliga com o EC Pinheiros, chegando às semifinais do estadual e terminando a liga nacional na 11ª colocação. Durante a temporada da Superliga, a ponteira marcou 285 pontos nos 22 jogos disputados pelo time paulistano, a 16ª melhor marca geral da liga.

Além do destaque entre todas as jogadoras da Superliga, Talia comandou o EC Pinheiros durante a temporada, sendo a maior pontuadora do time na liga, a quarta melhor bloqueadora (21 pontos de bloqueio) e a segunda melhor sacadora (10 pontos no fundamento).