Sesi Bauru anuncia retorno de levantador Juan Gama

Campeão da Superliga 2023/24 e criado nas categorias de base do Sesi-SP, Juan Pablo Gama está de volta ao Sesi Bauru para a temporada 2025/26. O jovem levantador retorna ao time que o formou após uma temporada no Joinville Vôlei.

Na última temporada, Juan compôs o elenco do Joinville Vôlei, sendo vice-campeão da Copa Brasil e chegando nas quartas de final da Superliga. Além disso, o levantador foi convocado para a Seleção de Novos do Brasil, Sub-23, para os treinos preparatórios para os Jogos Pan-Americanos Júnior, e Sub-26, para a disputa da Universíade.

Natural de Mauá (SP), Juan teve passagem pelas categorias de base do Sesi Bauru, sendo campeão Paulista, do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21, e da Copa Piratininga. Ainda pelo Sesi Bauru, o levantador foi convocado em 2024 também para o projeto de Seleção de Novos do Brasil.