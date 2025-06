Sub-15 perde invencibilidade e sub-17 vence a Ferroviária

Os times sub-15 e sub-17 do Noroeste voltaram a campo no sábado (31), pela 7.ª rodada do Campeonato Paulista, no Alfredão, contra a Ferroviária. Houve uma vitória para cada lado. O sub-15 do Norusca perdeu sua invencibilidade de seis vitórias em seis jogos até então, ao ser superado por 2 a 1 no "Clássico dos Ferroviários" do Interior. O gol do time bauruense foi marcado por Davi Silva.

Apesar do tropeço, a equipe sub-15 já entrou em campo classificada, com seus 18 pontos. O objetivo, nas últimas três rodadas, é avançar para a 2.ª fase na primeira colocação. Já o time sub-17 está em grande evolução e venceu com propriedade a Férrinha por 4 a 2, com dois gols de Lucas Pegoraro, artilheiro da equipe com 8 gols, além de Henry e Guilherme Oliveira. O Alvirrubro foi a 16 pontos e permanece na vice-liderança, dois atrás da Ferroviária. Ambas as categorias seguem treinando no Centro de Treinamento do Complexo Damião Garcia, e voltam a campo fora de casa no sábado (7), contra o Rio Claro.