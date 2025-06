Câmara de Bauru lança campanha 'Apae é Nossa' nesta terça

Bauru terá nesta terça-feira (3) o lançamento da campanha "Apae é Nossa", idealizada pelo vereador Markinho Souza (MDB). A iniciativa será a partir das 9h, no plenário da Câmara Municipal, e tem por objetivo resgatar o protagonismo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru, uma das mais importantes instituições sociais da cidade, convocando a população e entidades públicas e privadas a apoiarem e seguirem contribuindo com a causa da inclusão e do atendimento às pessoas com deficiência.

Segundo Markinho Souza, a campanha surge como resposta à crise institucional enfrentada pela Apae nos últimos tempos. "O que aconteceu já está nas mãos das autoridades competentes. Agora é hora de virarmos a página, reafirmarmos o valor da Apae e garantirmos que ela continue prestando seu serviço de excelência à população que mais precisa", afirma o parlamentar.

A Apae Bauru é reconhecida por atender mensalmente milhares de pessoas do Município e da região, incluindo pessoas com deficiência intelectual, física, múltipla, autismo, necessidades educacionais especiais, bebês de alto risco e famílias em situação de vulnerabilidade social. Com 60 anos de história, a instituição é referência regional nas áreas de assistência social, educação e saúde, sendo considerada modelo de reabilitação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).