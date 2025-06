1ª Jornada de Lutas debateu 6x1 e informalidade no Vitória Régia

Realizada no Parque Vitória Régia, no último sábado (31), a 1ª Jornada de Lutas discutiu pautas como a escala de trabalho seis por um, a informalidade, a privatização nas áreas da saúde e educação e a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil.

O objetivo do evento era ouvir a população bauruense, destaca Flávio Coutinho, coordenador da subsede da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Bauru, organização sindical realizadora do evento. Durante a iniciativa também foi realizada uma feira de artesanato, com apresentações culturais. Estiveram no local integrantes de partidos políticos, coletivos e movimentos sociais. O microfone também esteve aberto aos presentes que quiseram se manifestar.