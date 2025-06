Entrelinhas

Inquérito

O Ministério Público de Bauru abriu no início de abril inquérito para investigar por que, afinal, a Funprev caminhou nos últimos anos para um rombo superior a R$ 400 milhões. A investigação é conduzida pelo promotor Fernando Masseli Helene e vem após dois julgamentos do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE) que rejeitou as contas de 2022 e 2023 da fundação. Como mostrou o JC no ano passado, o TCE chegou a mencionar risco de falência do regime de previdência.