Bauru: prolongamento da Rodrigues Alves ganha novo radar nesta 4ª

A partir da 0h desta quarta-feira (4), um novo radar passa a operar na SPA 228/225, no prolongamento da avenida Rodrigues Alves que dá acesso à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Bauru, trecho administrado pela concessionária Eixo SP. O equipamento está instalado no km 2+600, na pista sentido centro-bairro, e o limite de velocidade para todos os veículos é de 60 km/h.

O início da fiscalização ocorre após a homologação dos equipamentos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas. A autorização para o início da operação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (28).

A instalação dos radares está prevista no contrato de concessão firmado entre a Eixo SP e o Governo do Estado e busca, de acordo com a concessionária, aumentar a segurança viária, coibir o excesso de velocidade e reduzir os acidentes nas rodovias.

