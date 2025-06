Miguelzinho tem doença rara e precisa de ajuda para tratamento

Atualmente, a família de Miguelzinho precisa de ajuda com doações de lenços umedecidos, sabonete líquido e produtos de higiene em geral. Além de ajuda financeira para custear remédios, plano de saúde do garoto e gasolina para levá-lo a consultas e terapias.

Para colaborar com produtos, o telefone para mais informações é o (14) 99660-1965. Já a ajuda financeira, pode ser feita através do Pix: 220.222.668-03, conta de Peterson Samuel da Silva, pai do Miguelzinho. As atualizações sobre o caso podem ser acompanhadas no perfil do Instagram: @amigos_do_miguelzinho.