Saiba quais são os adversários de São Paulo e Palmeiras nas 8ªs

A Conmebol definiu em sorteio, nesta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2025. O destaque ficou para o duelo entre brasileiros com Flamengo x Internacional. O Palmeiras terá o Universitario, do Peru, como adversário. Já o São Paulo encara o Atlético Nacional, da Colômbia.

Os demais brasileiros, o Botafogo joga com a LDU, do Equador e o Fortaleza pega o Vélez, da Argentina. As oitavas de final serão disputadas entre os dias 13 e 20 de agosto, depois do fim da Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos.

Os confrontos

Atlético Nacional x São Paulo

Fortaleza x Vélez

Flamengo x Internacional

Universitario x Palmeiras

Libertad x River Plate

Cerro Porteño x Estudiantes

Peñarol x Racing

LDU x Botafogo