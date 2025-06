Bauru tem previsão de chuva, mas volta a esquentar nesta semana

A partir desta segunda-feira (2), os termômetros começam a subir, uma vez que a massa de ar de origem polar, responsável pelos dias gelados também em Bauru, se afastou do Estado de São Paulo. A semana, inclusive, pode voltar a registrar máxima de 31 graus na quinta-feira (5), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), que prevê chuvas de terça-feira (3) a domingo (8).

Segundo o instituto, a temperatura mínima na manhã desta segunda-feira (2) foi de 14,3 graus às 6h45 — o dobro do recorde do ano, registrado na última quinta-feira (29), quando os termômetros marcaram 7,1 graus. O município e a região devem ser impactados pela atuação de um sistema de baixa pressão, que causará instabilidades, aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, algumas com trovoadas, conforme consta no site do IPMet.

De acordo com o instituto, entre esta terça-feira (3) e o próximo domingo (8), o céu permanecerá com muita nebulosidade, e há previsão de chuvas isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas.

Abastecimento