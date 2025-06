Du Mauad: título inédito com goleada histórica!

PSG faz 5 a 0 e humilha a Inter na Final da Champions...

Foi um atropelo. Uns amasso. Uma goleada histórica. Não deu nem pra anotar a placa. Tudo que o torcedor fala quando uma partida termina com uma atuação tão superior de uma equipe, ficou evidente na Final da Champions League. O PSG conquistou pela primeira vez a tão cobiçada taça goleando a Inter de Mião por 5 a 0, no sábado (dia 31), na Allianz Arena com uma atuação de gala. O jovem francês Désiré Doué (de apenas 19 anos) brilhou com 2 gols ao lado de Dembélé e do georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Finalmente sem a presença dos “medalhões”, o Paris Saint-Germain sob o comando do técnico Luís Enrique alcançou o topo do futebol europeu. Hakimi abriu o placar e Doué fez 2 a 0 no 1º tempo. Na 2ª etapa, Doué, Kvaratschelia e Mayulu marcaram pra cravar a incrível goleada por 5 a 0, a maior já registrada em uma decisão de Champions...

O PSG sufocou o time italiano do começo ao fim. Foi um massacre que ninguém poderia prever antes do início do jogo. A convicção geral era que essa decisão seria a mais equilibrada em muitos anos. Estávamos todos equivocados. O time francês aniquilou a Inter de Milão. Muito antes do fim do jogo, os setores da torcida italiana nas arquibancadas já estavam vazios, enquanto os franceses cantavam "olé" e já comemoravam o título inédito. Uma torcida que esperou 54 anos pra finalmente poder sentir o gosto de ver o PSG ser aclamado como o melhor da Europa. Sem estrelas como Messi, Neymar, Luisito Suaréz e principalmente Mbappé, que não conseguiram dar essa alegria, um elenco menos badalado fez história. Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Doué, Dembélé e Kvaratschelia são alguns nomes que ficarão marcados pra sempre nessa conquista gigante...