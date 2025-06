Corinthians fica no empate em partida contra o Vitória

Sob olhares de Carlo Ancelotti, o Corinthians decepcionou, não conseguiu furar a retranca do Vitória e ficou no empate sem gols na noite deste domingo, na Neo Química Arena. Desta forma, o time, que deixou o gramado sob vaias e protestos da torcida, se mantém distante G6 do Campeonato Brasileiro.

Se ganhasse, a equipe de Dorival Júnior poderia se colocar momentaneamente entre os seis primeiros, mas acabou ficando caindo para a 11ª posição, com 15 pontos. O Leão, por sua vez, alcança dez pontos na tabela de classificação e deixa a zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para daqui a 11 dias. O time visita o Grêmio em Porto Alegre, em 12 de junho, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. Este será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.