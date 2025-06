Neymar é expulso e Santos perde para o Botafogo por 1 a 0

Neste domingo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu por 1 a 0 e se manteve na zona de rebaixamento da competição. Artur foi quem balançou as redes para os visitantes. Camisa 10 do Peixe, Neymar deixou a equipe santista com um a menos ao ser expulso na metade do segundo tempo.

Com a derrota, o Santos se manteve com apenas oito pontos em 11 partidas disputadas, na 18ª colocação da tabela. Caso vencesse, a equipe comandada por Cléber Xavier se afastaria do Z4, mas ainda dependeria de outros resultados para se manter longe do perigo. Do outro lado, com o triunfo, o Botafogo alcançou 15 somados, na oitava colocação.

O Santos retorna aos gramados apenas no dia 12/06, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Na próxima quinta, às 20h, o Botafogo recebe o Ceará, no Nilton Santos, pela décima rodada (atrasada).

Primeiro tempo