Crianças são as principais compradoras de bebês reborn

Centenas de conteúdo nas redes sociais têm abordado a temática dos "bebês reborn" -bonecas realistas que imitam bebês-, nas últimas semanas, com críticas a mulheres que, supostamente, tratam as réplicas como crianças de verdade. Comentários de escárnio têm sido direcionados às colecionadoras desde então, e mesmo projetos de lei sobre o assunto foram criados. Artistas e colecionadoras afirmam, porém, que a polêmica é infundada, e tem base no machismo e em informações falsas.

Em um vídeo que ganhou milhares de visualizações no TikTok, uma influencer narra uma suposta ida ao hospital com seu bebê, Bento. A influencer, no entanto, já desmentiu o vídeo, explicando que simulou a situação mas, na verdade, foi visitar uma amiga que estava na maternidade.

Andrea Janaína, que trabalha com a arte reborn há oito anos e é organizadora de um encontro de artistas e colecionadoras em São Paulo, afirma que, em vários dos casos, trata-se apenas de encenação. "Muitas mulheres brincam de 'roleplay' com 'bebês reborn', a maioria são do TikTok e elas monetizam com isso. Aí elas criam toda uma rotina, como se tivessem cuidando do bebê, mas acabou aquilo ali, elas guardam dentro no guarda-roupas".