Festa Portuguesa da Luso será realizada dias 20 e 21 de junho

A Festa Portuguesa será nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 18h. O valor do ingresso é de R$10,00 por pessoa. Também é possível adquirir mesas na área coberta, com quatro cadeiras inclusas, por R$100,00. A compra de ingressos antecipada e reserva de mesas já pode ser feita na secretaria do clube ou pelo telefone: (14) 3313-9565. No dia do evento, haverá venda de convites na portaria.